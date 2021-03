L’Aifa vieta l’utilizzo di un lotto di vaccino Covid AstraZeneca in tutta Italia (Di giovedì 11 marzo 2021) Con provvedimento urgente L’Aifa ha disposto in via precauzionale l’immediato divieto di impiego di un lotto di vaccino anti Covid AstraZeneca in tutta Italia. A comunicarlo oggi la stessa Agenzia Italiana del farmaco. Il lotto interessato è il numero ABV2856. leggi anche l’articolo —> AstraZeneca, effetti collaterali e Tachipirina prima del vaccino: facciamo chiarezza Ritirato in Italia un lotto di vaccino AstraZeneca. La decisione è stata assunta in via precauzionale. Essa è stata presa a seguito della segnalazione di alcuni reazioni gravi su persone vaccinate con questo tipo di antidoto e su cui dovranno essere svolte ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Con provvedimento urgenteha disposto in via precauzionale l’immediato divieto di impiego di undiantiin. A comunicarlo oggi la stessa Agenziana del farmaco. Ilinteressato è il numero ABV2856. leggi anche l’articolo —>, effetti collaterali e Tachipirina prima del: facciamo chiarezza Ritirato inundi. La decisione è stata assunta in via precauzionale. Essa è stata presa a seguito della segnalazione di alcuni reazioni gravi su persone vaccinate con questo tipo di antidoto e su cui dovranno essere svolte ...

