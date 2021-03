Fiorentina, Iachini: “Nulla da rimproverarmi, in viola media da Europa. Se Commisso richiamasse? Rispondo così” (Di giovedì 11 marzo 2021) Le parole di Beppe Iachini. Nel calcio, come nella vita, ci sono legami indissolubili, che vanno oltre ogni logica, anche quando si materializzano separazioni forzate, figlie di una cessione o, come in questo caso, di un esonero. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di "TMW" Beppe Iachini, ex mister della Fiorentina, il illustra nel dettaglio il legame che, ancora oggi, intercorre con club di Rocco Commisso. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nativo di Ascoli Piceno.VIDEO Fiorentina, esonerato Iachini: tocca a Prandelli. Ecco come andò la sua prima esperienza in viola"Sono consapevole di aver fatto di tutto per il bene della squadra. Sinceramente non mi rimprovero Nulla. L’anno scorso la squadra è stata condizionata in modo ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Le parole di Beppe. Nel calcio, come nella vita, ci sono legami indissolubili, che vanno oltre ogni logica, anche quando si materializzano separazioni forzate, figlie di una cessione o, come in questo caso, di un esonero. Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di "TMW" Beppe, ex mister della, il illustra nel dettaglio il legame che, ancora oggi, intercorre con club di Rocco. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal tecnico nativo di Ascoli Piceno.VIDEO, esonerato: tocca a Prandelli. Ecco come andò la sua prima esperienza in"Sono consapevole di aver fatto di tutto per il bene della squadra. Sinceramente non mi rimprovero. L’anno scorso la squadra è stata condizionata in modo ...

