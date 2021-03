DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Valentino Rossi è quarto! Comanda la classifica Bagnaia (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.10: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 63 F. Bagnaia 1:53.444 2 41 A. ESPARGARO +0.196 3 36 J. MIR +0.383 4 46 V. Rossi +0.549 5 5 J. ZARCO +0.612 6 44 P. ESPARGARO +0.659 7 42 A. RINS +0.686 8 21 F. MORBIDELLI +0.840 9 12 M. VIÑALES +0.866 10 20 F. QUARTARARO +0.958 18.08: Da sottolineare che Valentino Rossi abbia girato per la prima volta sotto l’1’54”, ovvero in 1’53?993. Si spera che il “Dottore” abbia imboccato la retta via dello sviluppo. 18.06: Molto bene Valentino Rossi, dunque, nel time-attack, essendo la prima Yamaha del lotto, a 0?549 dal vertice occupato da Bagnaia. ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 63 F.1:53.444 2 41 A. ESPARGARO +0.196 3 36 J. MIR +0.383 4 46 V.+0.549 5 5 J. ZARCO +0.612 6 44 P. ESPARGARO +0.659 7 42 A. RINS +0.686 8 21 F. MORBIDELLI +0.840 9 12 M. VIÑALES +0.866 10 20 F. QUARTARARO +0.958 18.08: Da sottolineare cheabbia girato per la prima volta sotto l’1’54”, ovvero in 1’53?993. Si spera che il “Dottore” abbia imboccato la retta via dello sviluppo. 18.06: Molto bene, dunque, nel time-attack, essendo la prima Yamaha del lotto, a 0?549 dal vertice occupato da. ...

