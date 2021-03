DIRETTA MotoGP, Test Losail Day4 LIVE: Ducati e Suzuki iniziano il lavoro (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Dopo 30 minuti di sessione, Michele Pirro e Takuya Tsuda sono gli unici che hanno registrato un crono. I collaudatori di Ducati e Suzuki continuano un lavoro specifico in attesa di cedere il Testimone ai piloti titolari. 12.30 Nella giornata di ieri abbiamo potuto ammirare una speciale livrea per Yamaha Three beautiful bikes under the floodlights in Qatar #MonsterYamaha #MotoGP #QatarTest pic.twitter.com/jqKp54BnY3 — Monster Energy Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) March 10, 2021 12.26 Attendiamo i protagonisti del Mondiale 2021. Al momento solo due moto sono posizionate lungo il circuito di Losail che, in via eccezionale, accoglierà anche il secondo ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.33 Dopo 30 minuti di sessione, Michele Pirro e Takuya Tsuda sono gli unici che hanno registrato un crono. I collaudatori dicontinuano unspecifico in attesa di cedere ilimone ai piloti titolari. 12.30 Nella giornata di ieri abbiamo potuto ammirare una speciale livrea per Yamaha Three beautiful bikes under the floodlights in Qatar #MonsterYamaha ##Qatarpic.twitter.com/jqKp54BnY3 — Monster Energy Yamaha(@Yamaha) March 10, 2021 12.26 Attendiamo i protagonisti del Mondiale 2021. Al momento solo due moto sono posizionate lungo il circuito diche, in via eccezionale, accoglierà anche il secondo ...

