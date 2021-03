Dalla barchetta alla Testarossa | le Ferrari dell’Avvocato in mostra a Modena

Leggi su dire

(Di giovedì 11 marzo 2021) MODENA – Dalla barchetta alla Testarossa, e oltre, passando per la berlinetta 365 P Speciale del 1966 e la Ferrari 400 Superamerica. Riunisce per la prima volta le fuoriserie realizzate da Ferrari e personalizzate in stretta collaborazione con ‘l’Avvocato’ Gianni Agnelli una mostra che parte domani al Mef di Modena. In ballo c’è “una collezione unica, che testimonia una sintonia durata oltre cinquant’anni fra due delle più carismatiche e autorevoli figure del ventesimo secolo”, annunciano gli organizzatori. Si tratta dell’esposizione ‘Gianni Agnelli e Ferrari. L’eleganza del mito‘: dopo il via domani al museo Enzo Ferrari, proseguirà con con tour virtuali fino all’1 aprile. Proprio domani si terrà l’inaugurazione digitale della mostra sui canali social e sul sito dei Musei Ferrari. In attesa che le disposizioni governative consentano la riapertura al pubblico delle sale del Mef modenese, spiega lo staff, fino all’1 aprile verranno organizzati ogni giorno due live tour virtuali e gratuiti da 30 minuti l’uno, in italiano e in inglese (a partire da domani possono essere prenotati sul sito dei musei).