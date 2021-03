Covid | Lopalco | “Speriamo con l’estate di lasciarlo alle spalle”

(Di giovedì 11 marzo 2021) “Grazie alla vaccinazione e all’arrivo deldi lasciarci prestospquesta pandemia”. Lo ha detto l’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pierluigi, che oggi ha visitato quattro centri vaccinalistiti dalla Asl di Brindisi: quello di Fasano, all’interno del centro commerciale Conforama, il Palasport 2006 di Ceglie Messapica, il centro vaccinale di Latiano, nel Pio Istituto Caterina Scazzeri, e quello ospitato dal centro anziani di Bozzano, a Brindisi. “Il ministero della Salute – ha proseguito– ha aggiornato la lista della categoria delle persone con fragilità elevata che devono essere vaccinate in maniera prioritaria insieme con gli over 80. Partiremo subito, se la disponibilità dei vaccini lo consentirà, includendo ...

Il lotto di vaccino AstraZeneca ritirato dall' Aifa (Agenzia italiana del Farmaco) è arrivato anche in Puglia : 10mila le dosi 'pugliesi', tutte già somministrate. Alcune segnalazioni arrivano dal ...... Pierluigisottolineando che si tratta di 'una azione automatica dopo la comunicazione di Aifa'. Molise, nessuna reazione avversa Il lotto ABV2856 del vaccino antiAstrazeneca, ritirato ...La Regione Puglia ha bloccato l’utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino anticovid Astrazeneca in via precauzionale.La conferma arriva dall’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco: anche in Puglia è stato bloccato l’utilizzo del lotto ABV2856 del vaccino anti covid dell’azienda farmaceutica AstraZeneca.