Astrazeneca | Danimarca sospende l' utilizzo | «Gravi casi di coaguli nel sangue» Dall' Aifa stop ad altro lotto in Italia dopo un caso sospetto in Sicilia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Vaccini, lafrena. L'autorità nazionale danese per la salute ha sospeso in via precauzionale la somministrazione del vaccinola segnalazione di alcuni...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Danimarca ha sospeso per precauzione l'uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi d… - myrtamerlino : ?? Le autorità della #Danimarca hanno sospeso precauzione l'uso del #vaccino #AstraZeneca dopo aver riscontrato prob… - petergomezblog : Danimarca sospende l’uso del vaccino AstraZeneca: “Problemi di coagulazione del sangue. Dobbiamo chiarire” - aldo_rovi : RT @riktroiani: #Covid: la #Danimarca sospende uso vaccino #AstraZeneca 'Problemi di coagulazione del sangue' in alcuni pazienti'. Lo hann… - wonderful_g : RT @myrtamerlino: ?? Le autorità della #Danimarca hanno sospeso precauzione l'uso del #vaccino #AstraZeneca dopo aver riscontrato problemi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Danimarca

... Estonia, Lituania, Lussemburgo e, ndr), mentre va avanti un'indagine completa. Sebbene ...casi di eventi tromboembolici tra i 3 milioni di persone vaccinate con le dosi Covid - 19...Casi di trombosi sospette, lasospende il vaccinoNelle ore precedenti, laaveva sospeso temporaneamente e in via precauzionale la somministrazione del vaccino anti ...Intanto in Danimarca si è deciso per il blocco della somministrazione del vaccino AstraZeneca per la concomitanza di eventi coagulativi, di cui però è ancora da accertare il nesso con la vaccinazione.DANIMARCA| ITALIA – La Danimarca ha sospeso per precauzione l’uso del vaccino anti Covid di AstraZeneca nel Paese a causa di problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. Lo hanno reso noto ...