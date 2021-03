Wanda Nara esagera con Photoshop, i fan le scrivono: “Ma chi è quella nella foto?” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Wanda Nara non ha mai negato di ricorrere a qualche trucchetto per sembrare più bella o più in forma sui social. Non c'è nulla di male, ha recentemente dichiarato la moglie di Mauro Icardi ricordando che tutti usano filtri o Photoshop.caption id="attachment 114315" align="alignnone" width="968" Instagram Wanda Nara/captionTroppo Photoshop?Ma nell'ultima foto postata su Instagram pare che l'utilizzo di Photoshop le sia un po' sfuggito di mano. Dopo aver pubblicato la foto, Wanda è stata letteralmente assalita da commenti che le chiedevano chi fosse la donna nello scatto...embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMPS6fQhijA/" Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 10 marzo 2021)non ha mai negato di ricorrere a qualche trucchetto per sembrare più bella o più in forma sui social. Non c'è nulla di male, ha recentemente dichiarato la moglie di Mauro Icardi ricordando che tutti usano filtri o.caption id="attachment 114315" align="alignnone" width="968" Instagram/captionTroppo?Ma nell'ultimapostata su Instagram pare che l'utilizzo dile sia un po' sfuggito di mano. Dopo aver pubblicato laè stata letteralmente assalita da commenti che le chiedevano chi fosse la donna nello scatto...embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMPS6fQhijA/" Golssip.

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Wanda Nara si prepara alla prova costume… Addosso solo il perizoma #WandaNara - Mediagol : #Video, Wanda Nara provocante e senza veli: Lady Icardi in versione hot su Instagram - el__Buddy : Wanda Nara ha 7milioni di followers su Instagram e ancora mi state a dire che tette e culo non sono tutto? - 24Trends_Italia : 12. Meyers Leonard - 5M+ 13. Stefano De Martino - 5M+ 14. Tirreno-Adriatico - 5M+ 15. McKennie - 5M+ 16. Piatek - 5… - tonnoecipolla : @TommasoOrtolani @MediasetTgcom24 Anche Wanda Nara in perizoma ?? -