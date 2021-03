Usca, le cure a domicilio per arginare la terza ondata: “Anche molti adolescenti nel target delle varianti. Si contagiano di più con sintomi e il virus entra in casa” (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ha il saturimetro a portata di mano? Lo attacchi al dito e controlli come va. Io aspetto in linea”. Nella sede Usca del Policlinico di Modena sono le 14 ed è il momento delle chiamate: i sanitari di turno contattano i casi segnalati dai medici di base e cercano di capire se serve una visita domiciliare dell’Unità speciale di continuità assistenziale o se vanno dirottati subito al Pronto soccorso. L’aria è pesante: negli ultimi giorni i contagi si sono impennati, i telefoni continuano a squillare e i bollettini dicono che è solo l’inizio. In questa fase critica, non ci sono solo le terapie intensive e gli ospedali pieni, ma Anche medici in prima linea che si trovano ad affrontare il peggio esattamente un anno dopo l’inizio della pandemia. “Signora con questi sintomi non mi sento tranquilla, è necessario che vada subito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) “Ha il saturimetro a portata di mano? Lo attacchi al dito e controlli come va. Io aspetto in linea”. Nella sededel Policlinico di Modena sono le 14 ed è il momentochiamate: i sanitari di turno contattano i casi segnalati dai medici di base e cercano di capire se serve una visita domiciliare dell’Unità speciale di continuità assistenziale o se vanno dirottati subito al Pronto soccorso. L’aria è pesante: negli ultimi giorni i contagi si sono impennati, i telefoni continuano a squillare e i bollettini dicono che è solo l’inizio. In questa fase critica, non ci sono solo le terapie intensive e gli ospedali pieni, mamedici in prima linea che si trovano ad affrontare il peggio esattamente un anno dopo l’inizio della pandemia. “Signora con questinon mi sento tranquilla, è necessario che vada subito ...

Ultime Notizie dalla rete : Usca cure Ruolo dei medici di medicina generale e delle Usca. Cefaratti "interroga" Toma. ...Cefaratti ha depositato un'interrogazione consiliare volta ad approfondire l'attuazione del Protocollo sanitario relativo alle cure domiciliari da parte dei medici medicina generale e delle Usca. La ...

Il 90% dei posti Covid intensiva sono occupati L'Emilia - Romagna è stata inoltre una delle prime regioni ad attivare le Usca, le Unità speciali ... Il punto sulle cure e la ricerca I farmaci e gli studi clinici in corso in Italia per combattere l'...

Usca, le cure a domicilio per arginare la terza ondata: “Anche molti adolescenti nel target delle… Il Fatto Quotidiano Il Tar boccia l’AIFA Stop quindi a tachipirina e “vigile attesa” L’assurdo è che per avere libertà di cure “idonee” anticovid, si è dovuto ricorrere al TAR! L’AIFA aveva autorizzato un solo protocollo per i medici di base:”tachipirina e assidua vigilanza sul decors ...

Il Covid va curato subito a casa Non solo tachipirina e vigilante attesa. In caso di infezione da Covid il medico deve decidere in scienza e coscienza quale sia la cura migliore. Senza perdere tempo, perché il tempo è prezioso. A ris ...

