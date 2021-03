Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Luca Conteso Da Molte Dame! (Di mercoledì 10 marzo 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Angela è uscita con il nuovo cavaliere Luca e spiega di averlo baciato, e di provare già dei sentimenti per lui. Si parla anche di Alessandro e Maria che hanno un nuovo battibecco… Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato, inizialmente, di Gemma, ma anche di Luca e Gero. I cavalieri hanno conosciuto nuove persone e, nel caso di Luca, le cose sono andate molto bene. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Uomini e Donne, Puntata di ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 10 marzo 2021)di: Angela è uscita con il nuovo cavalieree spiega di averlo baciato, e di provare già dei sentimenti per lui. Si parla anche di Alessandro e Maria che hanno un nuovo battibecco… Ecco cosa è successo nelladi! Nellaquotidiana disi è parlato, inizialmente, di Gemma, ma anche die Gero. I cavalieri hanno conosciuto nuove persone e, nel caso di, le cose sono andate molto bene. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro.di ...

Advertising

elenabonetti : Voglio mettere in campo una misura che sostenga i costi per le sostituzioni di maternità per le imprese per evitare… - elenabonetti : Sono vicina a Lara Lugli. Pensare che le donne debbano essere costrette a scegliere la doverosa possibilità di real… - CardRavasi : Nessuna lotta può concludersi vittoriosamente se le donne non vi partecipano a fianco degli uomini. Al mondo ci son… - SignorAldo : RT @asstel_it: .@LDRaimondo, #ASSTEL:'Contributi si sono uniti in un mosaico. Stiamo affrontando un cambiamento culturale: donne, uomini, n… - flowertay : RT @recyclopsx: notare quali sono i problemi delle donne e quali quelli degli uomini the bar is in hell -