Russia e Cina firmano un accordo per esplorazione lunare

La Russia e la Cina hanno firmato, ai più alti livelli spaziali dei rispettivi Paesi, un accordo bilaterale per l'esplorazione robotica ed umana della Luna, chiaramente in contrapposizione al progetto Artemis guidato dagli Stati Uniti.

