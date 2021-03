Roma, Fonseca può sorridere: Dzeko si allena con la squadra (Di mercoledì 10 marzo 2021) Edin Dzeko sarebbe vicino al rientro dopo l’infortunio. Il bosniaco si è allenato con la squadra In vista della partita contro lo Shakhtar Donetsk, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Paulo Fonseca può sorridere. L’allenatore della Roma potrebbe infatti recuperare Edin Dzeko dopo l’infortunio patito proprio nell’ultimo match europeo. Il bosniaco ha svolto oggi la seduta di allenamento insieme alla squadra e avrebbe quindi smaltito i guai fisici. Secondo giorno di allenamento con il gruppo anche per il difensore Ibanez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Edinsarebbe vicino al rientro dopo l’infortunio. Il bosniaco si èto con laIn vista della partita contro lo Shakhtar Donetsk, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Paulopuò. L’tore dellapotrebbe infatti recuperare Edindopo l’infortunio patito proprio nell’ultimo match europeo. Il bosniaco ha svolto oggi la seduta dimento insieme allae avrebbe quindi smaltito i guai fisici. Secondo giorno dimento con il gruppo anche per il difensore Ibanez. Leggi su Calcionews24.com

