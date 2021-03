Programmi TV di stasera | mercoledì 10 marzo 2021 Su RealTime la nuova edizione di «Matrimonio a Prima Vista Italia»

(Di mercoledì 10 marzo 2021)Rai1, ore 21.25: La bambina che non voleva cantare Nella campagna toscana dei primi anni Sessanta vive la piccola Nada. Il suo universo è composto da nonna Mora, dalla sorella Miria, dal babbo Gino e dalla mamma Viviana, preda di una forte depressione che la tiene lontana dalla figlia e dal mondo. Quando suor Margherita scopre il talento della piccola per il canto, il cuore fragile della bambina si convince che solo la sua voce prodigiosa ha il potere di far guarire la mamma. E così la piccola Nada, piano piano, comincia a mostrare al mondo il suo grande talento. Liberamente ispirato a “Il mio cuore umano” di Nada Malanima. Una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, con Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo ...

Advertising

themoganolyme : STEP uno dei programmi migliori della tv e mi dispiaccio di averlo scoperto solo stasera #staseratuttoèpossibile - MonicaPacy : RT @paciolla_p: Stasera si parla di Mario! Link: - KeggioV : RT @paciolla_p: Stasera si parla di Mario! Link: - DonatoSaliola : RT @paciolla_p: Stasera si parla di Mario! Link: - paciolla_p : Stasera si parla di Mario! Link: -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera

ComingSoon.it

Ci sarà anche lui tra gli artisti ospiti dello spettacolo dedicato a Loredana Bertè in ondasu Rai 1: Condotto da Alberto Matano , lo speciale che omaggia la strepitosa carriera della ......su TV8 a partire dalle 21:30. E per chi ha già altri, niente paura: sarà in replica domani, mercoledì 10 marzo, sempre su TV8 in seconda serata, subito dopo la nuova puntata di ...Ospite stasera dell'evento dedicato a Loredana Bertè, "Non sono una signora", Clementino è apparso in alcuni programmi tv: ricordate quali?Cosa vedrete? In questo martedì sera scopriremo film e programmi davvero interessanti, vi segnaliamo: per i programmi TV Fuori dal Coro, Di Martedì per i film meraviglioso Boccaccio – Una notte da Leo ...