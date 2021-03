Perché tutti abbiamo scaricato Vinted. Il second hand non è più roba da mercatini (Di mercoledì 10 marzo 2021) La moda di seconda mano non è più roba da mercatini. La pandemia - e con essa l’esigenza di risparmiare - hanno trasformato il second hand in un vero e proprio business, che gira soprattutto intorno alle app. Basti pensare che l’applicazione Vinted, nata per comprare e vendere abiti usati, ha spopolato dando vita ad una community formata da 37 milioni di persone. Grazie alla facilità d’utilizzo e allo slogan semplice, ma intuitivo (“Non lo metti? Mettilo in vendita!”), Vinted ha fatto breccia nel cuore di molti. Ma non è l’unica. Depop, Vestiaire Collective, Poshmark si pongono tutte lo stesso obiettivo, ovvero quello di soddisfare l’esigenza degli utenti di disfarsi delle cose inutili e comprare quello che serve, risparmiando. Nel 2008 Milda stava per cambiare casa, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) La moda dia mano non è piùda. La pandemia - e con essa l’esigenza di risparmiare - hanno trasformato ilin un vero e proprio business, che gira soprattutto intorno alle app. Basti pensare che l’applicazione, nata per comprare e vendere abiti usati, ha spopolato dando vita ad una community formata da 37 milioni di persone. Grazie alla facilità d’utilizzo e allo slogan semplice, ma intuitivo (“Non lo metti? Mettilo in vendita!”),ha fatto breccia nel cuore di molti. Ma non è l’unica. Depop, Vestiaire Collective, Poshmark si pongono tutte lo stesso obiettivo, ovvero quello di soddisfare l’esigenza degli utenti di disfarsi delle cose inutili e comprare quello che serve, risparmiando. Nel 2008 Milda stava per cambiare casa, ...

Advertising

GassmanGassmann : È chiaro a tutti che in Italia non produciamo vaccini, perché sono stati, da ogni governo, di ogni colore, tagliati… - LoredanaBerte : #NonSonoUnaSignora e non ho mai voluto esserlo. Alla fine qualche stella è arrivata ma la cosa più bella che ho rac… - LoredanaBerte : Se lo sapevano tutti perché glielo hanno lasciato fare, perché gliel'ho lasciato fare? Grazie @SerenaDandini per q… - ratatoskr33 : @MechaPardula Io amo entrambe, e sì, scagliatemi contro tutti gli italiani conservatori bigotti gastro-ortodossi, d… - manu_etoile : RT @RosellaLara19: Perché è stata negata ai malati covid una cura VERA? Chiede la ragazza in sofferenza per la morte del padre e ce lo chie… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché tutti Selena Gomez addio alla musica? 'Faccio un ultimo tentativo prima di ritirarmi...' Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto? Perché continuo a farlo?''. Selena ... - - > Leggi Anche Selena Gomez mostra la cicatrice del trapianto: 'Tutti i corpi sono meravigliosi' ...

Apple provoca dolori e problemi ai grandi marchi audio ... sta rivoluzionando il mercato degli accessori audio perché i marchi storici faticano a competere ... Tutti gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina . Invece per ...

Coronavirus, Italia verso la «zona rossa rafforzata»: week-end chiusi e coprifuoco. Oggi la cabina ... Il Sole 24 ORE Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato: 'Qual è il punto?continuo a farlo?''. Selena ... - - > Leggi Anche Selena Gomez mostra la cicatrice del trapianto: 'i corpi sono meravigliosi' ...... sta rivoluzionando il mercato degli accessori audioi marchi storici faticano a competere ...gli articoli di macitynet che parlano di AirPods sono disponibili da questa pagina . Invece per ...