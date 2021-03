Paura per Olsen, il portiere minacciato con un machete (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono stati momenti di grande terrore per Robin Olsen, il portiere dell’Everton ma di proprietà della Roma. L’esperienza con la maglia giallorossa è stata negativa per l’estremo difensore che ha commesso tantissimi errori, adesso spera di trovare la giusta dimensione in una nuova realtà. Purtroppo ha dovuto fare i conti con un episodio fuori dal campo che ha rischiato di portare gravi conseguenza, fortunatamente non è successo nulla di grave. Tanta Paura per il portiere che è stato vittima di un furto in casa. I dettagli sulla rapina ad Olsen Foto di Jason Cairnduff / AnsaNel dettaglio il portiere Olsen si è trovato di fronte un gruppo di ladri che sono entrati in casa per compiere una rapina. Si sono presentati armati di machete e con il viso coperto ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sono stati momenti di grande terrore per Robin, ildell’Everton ma di proprietà della Roma. L’esperienza con la maglia giallorossa è stata negativa per l’estremo difensore che ha commesso tantissimi errori, adesso spera di trovare la giusta dimensione in una nuova realtà. Purtroppo ha dovuto fare i conti con un episodio fuori dal campo che ha rischiato di portare gravi conseguenza, fortunatamente non è successo nulla di grave. Tantaper ilche è stato vittima di un furto in casa. I dettagli sulla rapina adFoto di Jason Cairnduff / AnsaNel dettaglio ilsi è trovato di fronte un gruppo di ladri che sono entrati in casa per compiere una rapina. Si sono presentati armati die con il viso coperto ...

