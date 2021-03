Oprah Winfrey con Meghan e Harry su TV8 seguita da 1,2 mln di spettatori (Di mercoledì 10 marzo 2021) È diventata un evento televisivo anche in Italia l’intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry: trasmesso ieri in esclusiva per il nostro Paese su TV8, l’intervista ha totalizzato 1.204.000 spettatori medi con il 4,47% di share e 3.224.000 spettatori unici. Durante la messa in onda, TV8 è stato quinto canale nazionale più visto. In particolare, poi, i dati sono ancora più alti sulle fasce più giovani: sui 25-34enni il programma raggiunge l’8,43%... Leggi su digital-news (Di mercoledì 10 marzo 2021) È diventata un evento televisivo anche in Italia l’intervista di: trasmesso ieri in esclusiva per il nostro Paese su TV8, l’intervista ha totalizzato 1.204.000medi con il 4,47% di share e 3.224.000unici. Durante la messa in onda, TV8 è stato quinto canale nazionale più visto. In particolare, poi, i dati sono ancora più alti sulle fasce più giovani: sui 25-34enni il programma raggiunge l’8,43%...

