NFL – I prospetti del draft 2021 | #52 Chris Rumph II

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 10 marzo 2021) La classe delporterà in NFL dei pass rushers di notevole qualità. Tra questi, c’è anche il numero 96 della Duke University.II, nei tre anni in cui è sceso in campo con i Blue Devils, ha ricoperto i ruoli di outside linebacker e defensive end. L’estremamente versatile difensore classe 1998, in seguito a tre stagioni in cui è cresciuto moltissimo e ha attirato l’attenzione degli scout di NFL, si prepara per essere scelto al. Chi èII? Figlio dell’allenatoreII è abituato a cambiare spesso città insieme alla sua famiglia. Quando arriva a Gainesville, per frequentare la Buchholz High School, comincia a farsi notare dagli scout ...