Mondo di mezzo, ricalcolo della pena: 10 anni a Carminati, 12 a Buzzi (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nel processo di appello-bis "Mondo di mezzo" Massimo Carminati, alias il ciecato, è stato condannato a dieci anni di carcere. Dodici per Salvatore Buzzi, ex ras delle cooperative sociali 29 giugno. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Roma dopo circa 4 ore di Camera di Consiglio. "Con questa sentenza il mio assistito è sotto il limite che consente una misura alternativa e quindi potrebbe non tornare più in carcere", ha detto Cesare Placanica difensore di Massimo Carminati. L'ex Nar, presente in aula, ha già trascorso 5 anni e 7 mesi di carcere preventivo.

