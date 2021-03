LIVE Parigi-Nizza, quarta tappa in DIRETTA: -25 al traguardo, scende il vantaggio della fuga (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della tappa DI OGGI della TIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 15.35 Bernard svetta per primo sul Mount Brouilly, gruppo principale a 458”. 15.34 Avanti è rimasto soltanto Julien Bernard (Trek-Segafredo). 15.33 Ora si porta avanti George Bennett (Jumbo-Visma). Il margine dei fuggitivi diminuisce, 42” per loro. 15.31 Ritmo indiavolato di De Plus che fa staccare i più deboli in salita. Alza bandiera bianca il leader della generale Bissiger. 15.30 Si muove la Ineos! Scatta Laurens De Plus che rompe gli indugi e allunga il gruppo! 15.29 Anche Rohan Dennis si lascia sfilare dalle posizioni di testa. 15.28 Iniziano a perdere contatto i velocisti superstiti del gruppo principale. Che ha accelerato tantissimo: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI OGGITIRRENO-ADRIATICO DALLE 12.30 15.35 Bernard svetta per primo sul Mount Brouilly, gruppo principale a 458”. 15.34 Avanti è rimasto soltanto Julien Bernard (Trek-Segafredo). 15.33 Ora si porta avanti George Bennett (Jumbo-Visma). Il margine dei fuggitivi diminuisce, 42” per loro. 15.31 Ritmo indiavolato di De Plus che fa staccare i più deboli in salita. Alza bandiera bianca il leadergenerale Bissiger. 15.30 Si muove la Ineos! Scatta Laurens De Plus che rompe gli indugi e allunga il gruppo! 15.29 Anche Rohan Dennis si lascia sfilare dalle posizioni di testa. 15.28 Iniziano a perdere contatto i velocisti superstiti del gruppo principale. Che ha accelerato tantissimo: ...

