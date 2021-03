Jannik Sinner ai quarti di finale all’Atp Marsiglia 2021: data, orario e avversario (Di mercoledì 10 marzo 2021) Jannik Sinner è approdato ai quarti di finale dell’Atp 250 di Marsiglia. Il giovanissimo altoatesino, dopo aver battuto a fatica il francese Barrere, si è aggiudicato la sfida contro il giovane padrone di casa Hugo Gaston in due rapidi parziali. Ora Sinner aspetta il suo avversario di quarti di finale: Jannik infatti deve aspettare che si concluda la partita tra Daniil Medvedev e Egor Gerasimov (in programma giovedì). La sfida con il russo o con il bielorusso andrà in scena sicuramente venerdì 12 marzo, con orario da definire in attesa dell’ordine di gioco. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021)è approdato aididell’Atp 250 di. Il giovanissimo altoatesino, dopo aver battuto a fatica il francese Barrere, si è aggiudicato la sfida contro il giovane padrone di casa Hugo Gaston in due rapidi parziali. Oraaspetta il suodidiinfatti deve aspettare che si concluda la partita tra Daniil Medvedev e Egor Gerasimov (in programma giovedì). La sfida con il russo o con il bielorusso andrà in scena sicuramente venerdì 12 marzo, conda definire in attesa dell’ordine di gioco. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) detiene i diritti televisivi dell’evento e potrà offrire la fruizione ...

Advertising

WeAreTennisITA : A Marsiglia si è rivisto un gran Jannik Sinner dopo le incertezze dell'esordio contro il francese Barrere. Ma come… - nikolaussuck : RT @WeAreTennisITA: A Marsiglia si è rivisto un gran Jannik Sinner dopo le incertezze dell'esordio contro il francese Barrere. Ma come dic… - zizionice : RT @WeAreTennisITA: A Marsiglia si è rivisto un gran Jannik Sinner dopo le incertezze dell'esordio contro il francese Barrere. Ma come dic… - OA_Sport : #TENNIS - Jannik Sinner soddisfatto per il successo contro Gaston e ora si pensa ai quarti di finale a #Marsiglia - Fprime86 : RT @WeAreTennisITA: A Marsiglia si è rivisto un gran Jannik Sinner dopo le incertezze dell'esordio contro il francese Barrere. Ma come dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Jannik Sinner Sinner vola ai quarti a Marsiglia, battuto Gaston Jannik Sinner vola ai quarti dell'Open 13 Provence, torneo Atp 250, dopo un breve match contro il francese Hugo Gaston, regolato in due set, 6 - 4 6 - 1. Per il n.34 del ranking mondiale sono bastati ...

il cestista NBA Nico Mannion il nuovo volto del Parmigiano Reggiano negli USA Dopo la partnership con la giovane promessa del tennis Jannik Sinner, il Parmigiano Reggiano riconferma l'investimento nel mondo dello sport e dei giovani per sottolineare la naturalità, la genuinità ...

Jannik Sinner ha trovato l’amore: ecco chi è la fidanzata Maria Braccini Il Fatto Quotidiano ATP Marsiglia: Sinner facile su Gaston, ai quarti sfida Medvedev o Gerasimov Tennis | ATP, Featured | Jannik Sinner non manca l'appuntamento con i quarti di finale dell’Open 13 Provence, torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor di Marsiglia, nella Francia ...

Tennis, Jannik Sinner vola ai quarti di finale a Marsiglia Marsiglia – Jannik Sinner guarisce dal mal di schiena e vola a Marsiglia per l’Open 13 Provence. Il torneo Atp 250 è in svolgimento in questi giorni. Il fenomeno azzurro del tennis, numero 34 nel circ ...

vola ai quarti dell'Open 13 Provence, torneo Atp 250, dopo un breve match contro il francese Hugo Gaston, regolato in due set, 6 - 4 6 - 1. Per il n.34 del ranking mondiale sono bastati ...Dopo la partnership con la giovane promessa del tennis, il Parmigiano Reggiano riconferma l'investimento nel mondo dello sport e dei giovani per sottolineare la naturalità, la genuinità ...Tennis | ATP, Featured | Jannik Sinner non manca l'appuntamento con i quarti di finale dell’Open 13 Provence, torneo ATP 250 in corso sul veloce indoor di Marsiglia, nella Francia ...Marsiglia – Jannik Sinner guarisce dal mal di schiena e vola a Marsiglia per l’Open 13 Provence. Il torneo Atp 250 è in svolgimento in questi giorni. Il fenomeno azzurro del tennis, numero 34 nel circ ...