Incidente mortale sull’A1: addio a Cristiano Labartino, aveva solo 46anni (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiamava Cristiano Labartino la vittima del tragico Incidente avvenuto sull’A1 nel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. L’uomo aveva solo 46 anni: per lui non c’è stato nulla da fare, l’impatto – nel sinistro che ha coinvolto un’auto, un grosso camion e un furgone – non gli ha lasciato scampo. Incidente mortale sull’A1 tra Colleferro e Anagni: chi è la vittima Cristiano Labartino, alias Mr Flower, era un Dj. Molto conosciuto nel quartiere dove viveva aveva solo 46 anni. In molti, dopo la tragica notizia, lo hanno ricordato con un pensiero sui social. Era sposato e padre di un figlio. La tragedia Il sinistro mortale si è verificato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si chiamavala vittima del tragicoavvenutonel tratto compreso tra Colleferro e Anagni. L’uomo46 anni: per lui non c’è stato nulla da fare, l’impatto – nel sinistro che ha coinvolto un’auto, un grosso camion e un furgone – non gli ha lasciato scampo.tra Colleferro e Anagni: chi è la vittima, alias Mr Flower, era un Dj. Molto conosciuto nel quartiere dove viveva46 anni. In molti, dopo la tragica notizia, lo hanno ricordato con un pensiero sui social. Era sposato e padre di un figlio. La tragedia Il sinistrosi è verificato ...

