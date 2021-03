Il primo hotel in orbita nello spazio sarà realtà nel 2027 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si parla da tempo di turismo nello spazio, di progetti futuri con eccentrici miliardari che finanziano viaggi destinati a rimanere sulla carta ancora per qualche anno. E poi ci sono progetti come quello dell'orbital Assembly Corporation (OAC), «la prima società di costruzioni spaziali su larga scala», che subito ci proiettano verso scenari davvero inediti e futuristici. A guardare la stazione orbitante viene in mente il film 2001 Odissea nello spazio. E non è un caso, visto che Tim Alatorre, uno degli architetti che si sono occupati del progetto ha detto più volte che l'hotel è ispirato proprio al celebre film di Stanley Kubrick. Tra tutti i progetti finora presentati (nel 2018 era stato presentato quello di Orion Span, mai decollato) questo dell'hotel ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) Si parla da tempo di turismo, di progetti futuri con eccentrici miliardari che finanziano viaggi destinati a rimanere sulla carta ancora per qualche anno. E poi ci sono progetti come quello dell'l Assembly Corporation (OAC), «la prima società di costruzioni spaziali su larga scala», che subito ci proiettano verso scenari davvero inediti e futuristici. A guardare la stazionente viene in mente il film 2001 Odissea. E non è un caso, visto che Tim Alatorre, uno degli architetti che si sono occupati del progetto ha detto più volte che l'è ispirato proprio al celebre film di Stanley Kubrick. Tra tutti i progetti finora presentati (nel 2018 era stato presentato quello di Orion Span, mai decollato) questo dell'...

Advertising

Radio3tweet : Non abbiate paura sono le parole con cui, trent'anni fa, Brindisi accolse il primo sbarco di profughi albanesi. Una… - BasakaylaP : RT @Corriere: Oasy Hotel: ecco il primo eco-albergo in una riserva WWF - angiuoniluigi : RT @Corriere: Oasy Hotel: ecco il primo eco-albergo in una riserva WWF - roo_z80 : RT @Corriere: Oasy Hotel: ecco il primo eco-albergo in una riserva WWF - Corriere : Oasy Hotel: ecco il primo eco-albergo in una riserva WWF -