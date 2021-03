Il Covid non frena il restyling | apre il ristorante ' Senza Peccato' I titolari | ' Noi folli? Vogliamo resistere'

Advertising

borghi_claudio : Situazione fuori controllo? A Milano ormai da molti giorni mortalità totale sotto la media del quinquennio preceden… - RobertoBurioni : Estesi studi scientifici hanno stabilito che l'idrossiclorochina non solo è inutile nella cura di COVID-19, ma aume… - borghi_claudio : Caro @IaconaRiccardo mi faccia capire, abbiamo i nuovi detentori del Vangelo? Perchè invece non fa una bella puntat… - SignorAldo : RT @asstel_it: .@LDRaimondo, Direttore #ASSTEL: 'Con la pandemia, sviluppo di #CompetenzeDigitali e organizzazione del #lavoro hanno subito… - saraagnese1 : RT @chasingthestars: E il paziente 0 e il covid e il lockdown e ce la faremo e la pizza fatta in casa e la conferenza stampa di Conte e apr… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid non

Orizzonte Scuola

"Sicuramente è necessario rafforzare le restrizioni in alcune aree" "Sicuramente siamo nel pieno della terza ondata" di- 19 "e i contagi continueranno a salire". Ma "ciòsignifica che sia necessario chiudere tutta l'Italia" con un lockdown generalizzato, secondo il sottosegretario alla Salute Pierpaolo ...'Un lockdown per tutta l'Italia per 4 settimane in questo momento io, le dico la verità,lo vedo utile'. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, commentando l'eventuali nuove misure da adottare in vista dell'aumento dei contagi da coronavirus.«Sicuramente siamo nel pieno della terza ondata» di Covid-19 «e i contagi continueranno a salire». Ma «ciò non significa che sia necessario chiudere ...ROMA (ITALPRESS) – “Un lockdown per tutta l’Italia per 4 settimane in questo momento io, le dico la verità, non lo vedo ...