Iker Casillas e Sara Carbonero, la love story è giunta al termine. Dal bacio del 2010 all’abbraccio in ospedale (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una delle storie d’amore più belle del calcio mondiale sembra essere giunta al capolinea. Stando a quanto affermato dalla rivista di gossip Lecturas, infatti, sarebbe terminata la love story tra Iker Casillas e la giornalista Sara Carbonero. La testata spagnola riferisce che la Carbonero e l’ex portiere del Real Madrid e della nazionale iberica si sarebbero separati di comune accordo. Una rivelazione che lascia abbastanza spiazzati i fan della coppia, che avevano apprezzato molto le foto che li ritraevano insieme all’uscita della clinica dell’Università di Navarra, lo scorso 12 febbraio. La giornalista si era sottoposta ad un’operazione per una ricaduta relativa al suo tumore alle ovaie, diagnosticato nel 2019. All’uscita la ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Una delle storie d’amore più belle del calcio mondiale sembra essereal capolinea. Stando a quanto affermato dalla rivista di gossip Lecturas, infatti, sarebbe terminata latrae la giornalista. La testata spagnola riferisce che lae l’ex portiere del Real Madrid e della nazionale iberica si sarebbero separati di comune accordo. Una rivelazione che lascia abbastanza spiazzati i fan della coppia, che avevano apprezzato molto le foto che li ritraevano insieme all’uscita della clinica dell’Università di Navarra, lo scorso 12 febbraio. La giornalista si era sottoposta ad un’operazione per una ricaduta relativa al suo tumore alle ovaie, diagnosticato nel 2019. All’uscita la ...

