Fulci Talks | l' assoluta verità di Lucio Fulci nell' intervista uncut di Antonietta De Lillo

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 10 marzo 2021)torna a parlare in, documentario diDepresentato in anteprima al Noir in Festival 2021 e da oggi disponibile in streaming; ce ne hanno parlato il compositore Fabio Frizzi, il critico Marcello Garofalo e Anto. Rivedereche snocciola aneddoti su aneddoti infarciti della sua schietta ironia con voce stentorea, a dispetto della sedia rotelle su cui è seduto, è un'emozione di cui potranno godere tutti i fan del regista. Dopo l'anteprima al Noir in Festival 2021,è disponibile da oggi on demand su Chili e CG Digital e la regista ...