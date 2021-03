“Dimenticati da stampa e politica da quando è nato il governo Draghi” | la protesta di partite Iva e ristoratori a Roma – Video

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Dailci siamo accorti che anche media, giornali e televisioni non parlano più di noi. Eppure noi siamo ancora qui in piazza a manifestare perché un cambio di passo con il nuovo esecutivo ancora non c’è stato, soprattutto sugli indennizzi. Ci sentiamo abbandonati da tutti”. La denuncia arriva da piazza del Popolo a, nel giorno dello sciopero nazionale delleIva. A manifestare ci sono anche molti lavoratori del settore della ristorazione, tra i primi a porre l’attenzione sul crescente disinteresse da parte della: “Eravamo sulle pagine di tutti i giornali, ora si è spenta la luce sulle nostre storie”, spiega un giovane gestore di un pubno. E c’è chi attacca: “Ci accompagneranno verso una dolce ...

Advertising

ilfattovideo : “Dimenticati da stampa e politica da quando è nato il governo Draghi”: la protesta di partite Iva e ristoratori a R… - senbonzakura__7 : Mi sembra che vi siate completamente dimenticati di quello che la stampa inglese ha combinato a Kate e alla sua fam… - PacificoTweet : Vaccini a docenti e Ata, dimenticati più di 50 mila lavoratori over 65 #anief - DanielaGrancini : @riotta @letizia_moratti e @Bertolaso_Guido nella loro commovente conferenza stampa di oggi non hanno dato risposte… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimenticati stampa

Il Fatto Quotidiano

... alla riscoperta di tempie Percorsi Artistici Laboratorio di Ceramica Studio d'arte e ... nella Tuscia, l'arte prende tutte le forme, anche quelle meno canoniche, e ci porta verso la...... dal gorilla al pitone, ma alla fine si sonodi Stefano D'Orazio. Il batterista, morto ...splendidi fiori che Sanremo esporta in tutta Europa ha reso colorata e meno grigia una sala...Dopo il disastro nucleare causato dal terremoto e dallo tsunami avvenuto nel 2011, oltre 160mila persone sono fuggite via, ma in molti hanno lasciato alle loro spalle i gatti che da un giorno all’altr ...NYMBURK (Repubblica Ceca) - Serata europea da dimenticare per a Dinamo Sassari di Gianmarco ... di sirena gli avversari trovano il canestro della vittoria. Nella conferenza stampa il Poz non cha più ...