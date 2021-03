Damiano Carrara conferma il matrimonio con Chiara: “Felicità più grande” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il pasticcere di Bake Off Italia e di Cake Star si sposa: dopo il gossip lanciato da Santo Pirrotta, oggi lui ha confermato le nozze L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il pasticcere di Bake Off Italia e di Cake Star si sposa: dopo il gossip lanciato da Santo Pirrotta, oggi lui hato le nozze L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

uemunnezz : Damiano Carrara DOVEVI PORTARCI ME all’altare. #DamianoCarrara - G_sFreakShow : RT @sharkjoonie: Damiano Carrara si sposa ed è subito un 'DOVEVI PORTARCI ME' nazionale - G_sFreakShow : RT @tizianosmile1: È ufficiale: Damiano Carrara si sposa. Io sto già progettando l'entrata in chiesa per urlare 'FINO A IERI AMAVI ME!'.… - bimbadidamiano : damiano carrara si sposa, perché l’omonimo david, non segue l'esempio e mi fa sentire la pamela prati di turno? - G_sFreakShow : RT @cremaalcaffe: damiano carrara su ig: “ha detto sì??” io: -