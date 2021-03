Covid, all'Italia 532 mila vaccini in più nella seconda metà di marzo (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi di vaccino con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021.Fonti di Palazzo Chigi precisano che per l'Italia ciò equivale a una quota aggiuntiva di 532mila dosi che saranno consegnate nelle ultime due settimane di marzo e che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di ulteriori 4 milioni di dosi di vaccino con le aziende produttrici (a partire da BioNTech-Pfizer), oltre a quanto già previsto nel programma di consegna relativo al primo trimestre 2021.Fonti di Palazzo Chigi precisano che per l'ciò equivale a una quota aggiuntiva di 532dosi che saranno consegnate nelle ultime due settimane die che aiuteranno ad affrontare l'emergere di nuovi contagi e varianti.(ITALPRESS).

