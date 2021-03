Carlotta Dell’Isola risponde piccata ad Alfonso Signorini | lo sfogo di Carlotta su Instagram dopo la “delusione”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A distanza di una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip 5,si è rigorosamente riposato e ha avuto modo di tirare anche un po’ le somme di questa lunghissima edizione, la più lunga della storia con i suoi ben 6 mesi di diretta., facendo un bilancio complessivo, si esprime a più riprese sui concorrenti esponendo anche le proprie preferenze ma anche le proprie e personali delusioni: tra queste ci sarebbe stata, che secondo, come si dice in gergo “poteva dare di più”. Un commento però che non è scivolato troppo addosso all’ex vippona, fresca ex anche di Temptation Island che ha immediatamente risposto.e lanei confronti ...