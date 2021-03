Canzone segreta parte il 12 marzo 2021 | tutti gli ospiti della prima puntata

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A Serena Rossi in mano le chiavi del venerdì sera, non più del sabato visto cheva in onda il 12con la suae lo farà anche nelle altre 4 puntate in onda in questaverarete ammiraglia Rai. Cambio in corsa per il direttore di Rai 1 che ha deciso di dare una possibilità maggiore al format che, andando in onda di venerdì potrà certamente ambire a numeri diversi. Non si scontrerà con l’ultimadi C’è posta per te, ad esempio, e non andrà contro il serale di Amici ma sfiderà, se di sfida si tratta, le repliche di Ciao Darwin ( per la milionesima volta in onda). Ma torniamo a…Vi abbiamo già detto che Serena Rossi avrà ...