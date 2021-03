Brunetta: “Ripensare la Pa in chiave digitale”, così chiede la pace ai sindacati (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ad un anno esatto di lockdown – da quella sera del 9 marzo in cui Conte ci preparava ad un risveglio in zona rossa, perché “tempo non ce n’è” – c’è qualcuno che grida al cambiamento, e si chiama Renato Brunetta: non quello che conoscevamo noi, però. Uno nuovo, perché quello dell’ultimo governo Berlusconi non esiste più, e oggi si fatica quasi a riconoscerlo.“Pa è lo stato, è il volto della Repubblica che si presenta nella vita di tutti i giorni, è la nostra vita, sono i servizi che fanno la nostra vita, le nostre tasse, determinanti per la vita e le imprese, quello che trasforma le regole e le istituzioni in servizi, cura, sicurezza” – ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, nel corso dell’audizione dinanzi alle Commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato. Dieci anni dopo aver coniato l’espressione “fannulloni”, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ad un anno esatto di lockdown – da quella sera del 9 marzo in cui Conte ci preparava ad un risveglio in zona rossa, perché “tempo non ce n’è” – c’è qualcuno che grida al cambiamento, e si chiama Renato: non quello che conoscevamo noi, però. Uno nuovo, perché quello dell’ultimo governo Berlusconi non esiste più, e oggi si fatica quasi a riconoscerlo.“Pa è lo stato, è il volto della Repubblica che si presenta nella vita di tutti i giorni, è la nostra vita, sono i servizi che fanno la nostra vita, le nostre tasse, determinanti per la vita e le imprese, quello che trasforma le regole e le istituzioni in servizi, cura, sicurezza” – ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, nel corso dell’audizione dinanzi alle Commissioni Lavoro e Affari costituzionali di Camera e Senato. Dieci anni dopo aver coniato l’espressione “fannulloni”, ...

