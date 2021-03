Allarme terapie intensive: in 11 Regioni superata la soglia critica del 30% (Di mercoledì 10 marzo 2021) terapie intensive Covid: superata soglia critica del 30% Superate le 100mila vittime, si parla ora di “terza ondata”. A preoccupare sono i dati che riguardano le terapie intensive. Secondo il report diffuso dall’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), che svolge un monitoraggio giornaliero della diffusione del Covid, aggiornati al 9 marzo, le rianimazioni italiane hanno superato la soglia di occupazione critica del 30 per cento dei posti letto. Questa situazione è dovuta anche alla forte crescita dei ricoveri in questi reparti registrata dal 1 al 9 marzo: +6 per cento in intensiva, dal 25 per cento al 31 per cento. terapie intensive Covid: undici Regioni a rischio Nel dettaglio, sono ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 marzo 2021)Covid:del 30% Superate le 100mila vittime, si parla ora di “terza ondata”. A preoccupare sono i dati che riguardano le. Secondo il report diffuso dall’Agenzia per i servizi sanitari (Agenas), che svolge un monitoraggio giornaliero della diffusione del Covid, aggiornati al 9 marzo, le rianimazioni italiane hanno superato ladi occupazionedel 30 per cento dei posti letto. Questa situazione è dovuta anche alla forte crescita dei ricoveri in questi reparti registrata dal 1 al 9 marzo: +6 per cento in intensiva, dal 25 per cento al 31 per cento.Covid: undicia rischio Nel dettaglio, sono ...

