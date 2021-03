Allarme Covid nelle carceri, positivi in aumento tra detenuti e agenti penitenziari. 'Si può dire che terza ondata è iniziata' (Di mercoledì 10 marzo 2021) 480 detenuti e 680 poliziotti penitenziari colpiti dall'infezione da Covid - 19 nelle carceri italiane. Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di polizia penitenziaria lancia l'Allarme 'terza ... Leggi su foggiatoday (Di mercoledì 10 marzo 2021) 480e 680 poliziotticolpiti dall'infezione da- 19italiane. Aldo Di Giacomo, segretario del sindacato di poliziaa lancia l'...

Advertising

vaticannews_it : #10marzo Gli sforzi per una distribuzione equa dei #vaccini falliranno a meno che non sia colmato il gap tra Paesi… - Tg3web : Ha superato la soglia critica del 30% a livello nazionale l'occupazione dei posti di terapia intensiva da parte dei… - LaStampa : Allarme dagli Usa: “Ictus ed encefalopatia nel 22% dei giovani ricoverati per Covid” - FcaPitti : RT @GiuseppeCrisaf1: Covid, allarme rosso del virologo Crisanti: 'Alcune varianti sono totalmente invisibili ai test rapidi'. Lo scienziato… - larastelli : RT @rep_torino: L'allarme dei medici: 'Subito zona rossa in tutto il Piemonte'. La Regione ferma i ricoveri non Covid [di Mariachiara Giaco… -