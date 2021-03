Willie Peyote chiede scusa ad Ermal Meta e Renga su Instagram per le frasi su Sanremo | “Sono una testa di ca**o”

(Di martedì 9 marzo 2021) A pochi giorni da quella diretta su Twitch in cui è venuto fuori di tuttoad. Nel popolare social network il rapper intrattiene il pubblico con un format dal titolo Le Brutte Intenzioni e nel bel mezzo del Festival aveva fatto una diretta insieme a Martina Dell’Ombra (al secolo Federica Cacciola) e Daniele Fabbri. Nel commentare le performance di Francescoedsi era lasciato andare in espressioni colorite. Nel caso di, per esempio, aveva detto: “Ha cagato sul microfono, sembrava Aiello”, mentre diaveva definito “ruffiana” la scelta di cantare Caruso di Lucio Dalla nella serata delle ...

Mea culpa di, che si scusa dopo la bufera innescata dai suoi commenti al veleno su Francesco Renga e Ermal Meta . Il rapper aveva usato toni forti per dipingere le esibizioni dei colleghi a Sanremo ...La canzone diin gara al Festival di Sanremo 2021, "Mai mai mai (La Locura)", non è l'unica cosa di cui si è parlato durante la ...SANREMO Il 71° Festival è finito, andate in pace! Invece no. Il Sanremo della pandemia, il Sanremo delle poltrone vuote, dei palloncini multiformi e dei monologhi di Fiorello, delle regole pallonare d ...Dopo la risposta di Ermal Meta sulle frecciatine ricevute da Willie Peyote, il rapper ha fatto pubblicamente le sue scuse su Instagram ...