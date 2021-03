Torino, morto Marino Lombardo: fu campione d’Italia nel 1976 (Di martedì 9 marzo 2021) Lutto in casa Torino: è morto Marino Lombardo, campione d’Italia nel 1976 con la maglia granata. Il cordoglio del club È morto a Trieste a causa di un infarto Marino Lombardo, il terzino di riserva dell’ultimo scudetto del Toro: aveva 70 anni. Dal settore giovanile fino all’indimenticabile stagione del 1975/76, Lombardo ha giocato in tutto 126 partite di cui 92 in Serie A con i granata. Per lui anche la Coppa Italia del 1971 e un campionato vinto con la Primavera assieme, tra gli altri, a Pulici e Rampanti. Questo il cordoglio del club granata: «Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, Settore giovanile – partecipano ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Lutto in casa: ènelcon la maglia granata. Il cordoglio del club Èa Trieste a causa di un infarto, il terzino di riserva dell’ultimo scudetto del Toro: aveva 70 anni. Dal settore giovanile fino all’indimenticabile stagione del 1975/76,ha giocato in tutto 126 partite di cui 92 in Serie A con i granata. Per lui anche la Coppa Italia del 1971 e un campionato vinto con la Primavera assieme, tra gli altri, a Pulici e Rampanti. Questo il cordoglio del club granata: «Il Presidente Urbano Cairo e tutto ilFootball Club – dirigenti, dipendenti, allenatori, calciatori, Settore giovanile – partecipano ...

