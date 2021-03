Tommaso Zorzi non sarà ad ‘Amici’ | “Magari mi avessero chiamato”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 marzo 2021)non farà il giudice ad. Nessuna proposta per fare il giudice del talent di Canale 5, dopo che ieri è circolata la notizia di una sua possibile partecipazione adnella giuria, smentisce la voce circolata con una storia Instagram e scrive: “miper fare il giudice di. Sono ancora in attesa di fare le fotocopie che, per carità, andrebbe sempre bene. Stagista per sempre!”. L’influencer fa riferimento ad un siparietto che – dopo le sue parole di ammirazione nei confronti di Maria De Filippi – si era tenuto durante il reality Grande Fratello Vip poco prima di Capodanno. In particolare era stata organizzata una sorpresa ada ...