Sergio Oliveira | “Un’emozione segnare due gol alla Juve Abbiamo sofferto | ma l’obiettivo è stato raggiunto”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Sérgio, autore dei due gol del Porto nel 3-2 contro lantus, ha riconosciuto il momento speciale ai microfoni di Eleven: “È una sensazione unicadue gol qui e sono molto contento per la qualificazione. E ‘motivo di orgoglio per il club, che già lo meritava, e per il Paese.dovuto soffrire.giocato con le battute basse, masempre volutorivelato quella volontà.finalmente è arrivato e siamo immensamente felici. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò chefatto. Voglio dedicare questa vittoria ai nostri tifosi”. Foto: twitter Porto L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

juventusfc : 19' | Porto in vantaggio. Rete di Sergio Oliveira su rigore. #JuveFCP [0-1] #JuveUCL - EmilianoGiovan6 : RT @delinquentweet: SERGIO OLIVEIRA COSI' DE BOTTO SENZA SENSO #JuvePorto - WtR3zCy4jaoo1ZF : RT @Teo__Visma: Quella di stasera è la miglior partita della carriera di Sergio Miguel Relvas de Oliveira. Giocatore ormai ben maturo (va… - Mediagol : #Video #Juventus-Porto 3-2 d.t.s.: Chiesa non basta, Sergio Oliveira elimina Pirlo. Gli highlights del match… - sgabellovic : Comunque Sergio Oliveira bel giocatore, mangerei -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Oliveira

Goal.com

Al 13' rigore per i lusitani, fallo di Demiral su Taremi confermato anche dal silent check della Var:trasforma e complica il sentiero bianconero. Ora servirebbero due reti per i ...Portoghesi avanti su rigore al 19':fallo di Demiral su Taremi, dal dischetto segna. Nella ripresa c'è il pari Juve: Ronaldo, su lancio di Bonucci,'aggiusta' per il destro vincente di ...Finisce l’avventura della Juventus in Champions League: i bianconeri di Pirlo superano 3-2 il Porto ai tempi supplementari ma escono di scena agli ottavi. Dopo il ko per 2-1 dell’andata, la Vecchia Si ...Queste le scelte di Sergio Conceicao (4-3-3): Marchesin; Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu; Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Corona, Marega, Taremi 19:56 - 9 mar Confermate le indiscrezioni, titolari Demiral ...