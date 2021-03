Rosalinda Cannavò confessa di essere stata denunciata da un ex gieffino | “Mi ha querelata”

Leggi su biccy

(Di martedì 9 marzo 2021) Tra le tante cose che ha combinato al GF Vip,ha anche fatto outing a Massimiliano Morra. L’attrice appena uscita dalla casa di Cinecittà ha confermato la tesi secondo la quale il suo collega le avrebbe confidato diomosessuale. Morra in studio è sbottato e sui social ha minacciato querele. La denuncia èfatta, l’ha confermatoa Live Non è la d’Urso. “Mi prendo le mie responsabilità, anzi in passato ho anche cavalcato certi gossip. Ho accettato perché mi ha dato modo diqui oggi e di poter fare l’attrice. Sì Massimiliano mi ha. Sicuramente io all’interno della casa del GF Vip ho fatto una serie di scivoloni. Uno di questi è stato quello che ho detto di Massimiliano. Cosa posso dire? Mi prendo giustamente questa ...