Ricoveri in aumento e l'ospedale San Gerardo raddoppia i posti di Terapia Intensiva (Di martedì 9 marzo 2021) A Monza e Brianza i Ricoveri per covid non rallentano e l'ospedale San Gerardo per far fronte alle necessità ha dovuto raddoppiare i letti di Terapia Intensiva. Le postazioni del nosocomio di Monza ad ... Leggi su monzatoday (Di martedì 9 marzo 2021) A Monza e Brianza iper covid non rallentano e l'Sanper far fronte alle necessità ha dovutore i letti di. Le postazioni del nosocomio di Monza ad ...

