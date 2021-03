Processo George Floyd. Alla sbarra l'agente Chauvin, in gioco molto di più (Di martedì 9 marzo 2021) Comincerà oggi, con un giorno di ritardo, il Processo per la morte di George Floyd, l’afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Lo slittamento è dovuto Alla richiesta dell’accusa di voler attendere l’esatta natura del capo di imputazione rivolto a Derek Chauvin, il poliziotto ritenuto responsabile della morte di Floyd. Un ginocchio come arma del delitto, tenuto sopra a soffocare mentre sia l’uomo che i passanti cercavano invano di far terminare quell’agonia, durata 8 minuti e 46 secondi e diventata simbolo della lotta razziale negli Stati Uniti. Il Processo durerà tre settimane e i dibattimenti finali dovrebbero iniziare il 29 marzo. Mentre gli altri agenti coinvolti nell’omicidio, ma con responsabilità diverse, dovrebbero essere processati al termine ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Comincerà oggi, con un giorno di ritardo, ilper la morte di, l’afroamericano ucciso lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Lo slittamento è dovutorichiesta dell’accusa di voler attendere l’esatta natura del capo di imputazione rivolto a Derek, il poliziotto ritenuto responsabile della morte di. Un ginocchio come arma del delitto, tenuto sopra a soffocare mentre sia l’uomo che i passanti cercavano invano di far terminare quell’agonia, durata 8 minuti e 46 secondi e diventata simbolo della lotta razziale negli Stati Uniti. Ildurerà tre settimane e i dibattimenti finali dovrebbero iniziare il 29 marzo. Mentre gli altri agenti coinvolti nell’omicidio, ma con responsabilità diverse, dovrebbero essere processati al termine ...

