Pallavolo, Lara Lugli: “Incinta, citata per danni dal club” (Di martedì 9 marzo 2021) Una giocatrice di volley resta Incinta, il club non le paga lo stipendio e la cita per danni. E’ quanto denunciato in un post su Facebook da Lara Lugli, la giocatrice al centro del caso che militava in serie B con il volley Pordenone. Nel mese di marzo del 2019 ha comunicato al club la sua impossibilità di proseguire la stagione perché Incinta, risolvendo dunque il contratto. A distanza di due anni ha ricevuto una citazione per danni, “per non aver onorato il contratto”. “Rimango Incinta e il 10 marzo comunico alla società il mio stato, si risolve il contratto”, scrive la giocatrice su Facebook, rendendo noto che, purtroppo, il mese successivo avrebbe perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. In seguito, la stessa avrebbe ... Leggi su funweek (Di martedì 9 marzo 2021) Una giocatrice di volley resta, ilnon le paga lo stipendio e la cita per. E’ quanto denunciato in un post su Facebook da, la giocatrice al centro del caso che militava in serie B con il volley Pordenone. Nel mese di marzo del 2019 ha comunicato alla sua impossibilità di proseguire la stagione perché, risolvendo dunque il contratto. A distanza di due anni ha ricevuto una citazione per, “per non aver onorato il contratto”. “Rimangoe il 10 marzo comunico alla società il mio stato, si risolve il contratto”, scrive la giocatrice su Facebook, rendendo noto che, purtroppo, il mese successivo avrebbe perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. In seguito, la stessa avrebbe ...

