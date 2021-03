Ogni giorno dovrebbe essere 8 marzo! Io sono le donne. Il grido contro la violenza di genere parte da otto uomini (Di martedì 9 marzo 2021) C’è poco da festeggiare. Il numero delle chiamate telefoniche e via chat è aumentato del 71 %. Richieste d’aiuto triplicate. Nell’annus horribilis 2020 le telefonate al numero anti/violenza1522 sono aumentate del 107% rispetto al 2019. Sedie con fiocchi rossi e i nomi delle donne uccise in Italia dall’inizio dell’anno, questo il flash mob contro i femminicidi dei consiglieri Pd in piazza davanti a Palazzo Marino. Li hanno chiamati uomini “femministi” perchè non c’è prevenzione più efficace del cambio di atteggiamento culturale da parte degli uomini. Su un cartello rosso sorretto da un uomo è scritto: “L’8 marzo non è un giorno di festa ma di lotta”. Flash mob di scarpe rosse sul selciato di piazze ci sono stati un po’ ovunque per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) C’è poco da festeggiare. Il numero delle chiamate telefoniche e via chat è aumentato del 71 %. Richieste d’aiuto triplicate. Nell’annus horribilis 2020 le telefonate al numero anti/1522aumentate del 107% rispetto al 2019. Sedie con fiocchi rossi e i nomi delleuccise in Italia dall’inizio dell’anno, questo il flash mobi femminicidi dei consiglieri Pd in piazza davanti a Palazzo Marino. Li hanno chiamati“femministi” perchè non c’è prevenzione più efficace del cambio di atteggiamento culturale dadegli. Su un cartello rosso sorretto da un uomo è scritto: “L’8 marzo non è undi festa ma di lotta”. Flash mob di scarpe rosse sul selciato di piazze cistati un po’ ovunque per ...

