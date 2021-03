Napoli, parla l’agente di Osimhen: “Gli è successo di tutto, ora vuole aiutare gli azzurri per la corsa Champions” (Di martedì 9 marzo 2021) “Ho sentito tante cose nell’ultimo periodo, il ragazzo è stato fuori tanto tempo. Gli è successo di tutto e di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente a Napoli e ha cercato di fare il meglio per il Napoli. Ora speriamo che abbia una sorte migliore e che possa continuare ad allenarsi e a giocare con continuità". Così l'agente di Victor Osimhen Roberto Calenda, sul momento vissuto dal suo assistito. Il procuratore, intervenuto sulle frequenze di "Radio Marte", si è soffermato sulla particolare stagione vissuta dal nigeriano, ribadendo la volontà del calciatore di voler restare a Napoli. "E’ un’utopia dire che le assenze non sono un alibi. Se all’Inter togli Lukaku o Lautaro o al Milan togli Ibra è normale che una squadra va in difficoltà, normale che il ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) “Ho sentito tante cose nell’ultimo periodo, il ragazzo è stato fuori tanto tempo. Gli èdie di più ma lui non è mai andato via, è sempre stato presente ae ha cercato di fare il meglio per il. Ora speriamo che abbia una sorte migliore e che possa continuare ad allenarsi e a giocare con continuità". Così l'agente di VictorRoberto Calenda, sul momento vissuto dal suo assistito. Il procuratore, intervenuto sulle frequenze di "Radio Marte", si è soffermato sulla particolare stagione vissuta dal nigeriano, ribadendo la volontà del calciatore di voler restare a. "E’ un’utopia dire che le assenze non sono un alibi. Se all’Inter togli Lukaku o Lautaro o al Milan togli Ibra è normale che una squadra va in difficoltà, normale che il ...

