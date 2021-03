Lo sport in piazza contro il governo. E la Camera boccia la proposta di FdI per riaprire in sicurezza (Di martedì 9 marzo 2021) La pazienza è finita. Le associazioni sportive scendono in piazza e fanno sentire la loro voce contro la chiusura a oltranza di palestre, piscine e centri sportivi. In mille oggi a piazza del Popolo per accendere i riflettori su un settore dimenticato dal governo. Nello stesso giorno in cui l’aula di Montecitorio boccia un emendamento di Fratelli d’Italia a sostegno dello sport. Una proposta per la riapertura degli impianti sportivi nelle zone bianche e gialle nel rispetto delle normative anti-covid. sport in piazza contro le chiusure: la pazienza è finita “Oggi è già trascorso un anno da quando il settore sportivo è stato fermato per poi essere ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 marzo 2021) La pazienza è finita. Le associazioniive scendono ine fanno sentire la loro vocela chiusura a oltranza di palestre, piscine e centriivi. In mille oggi adel Popolo per accendere i riflettori su un settore dimenticato dal. Nello stesso giorno in cui l’aula di Montecitorioun emendamento di Fratelli d’Italia a sostegno dello. Unaper la riapertura degli impiantiivi nelle zone bianche e gialle nel rispetto delle normative anti-covid.inle chiusure: la pazienza è finita “Oggi è già trascorso un anno da quando il settoreivo è stato fermato per poi essere ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Lo #sport è salute. ?? Ascoltate l'intervento di @fmollicone da Piazza del Popolo a Roma - LaStampa : Il mondo dello Sport in piazza: “Vogliamo solo tornare a lavorare” - Agenzia_Italia : Il mondo dello sport scende in piazza: 'Riaprire subito' - SecolodItalia1 : Lo sport in piazza contro il governo. E la Camera boccia la proposta di FdI per riaprire in sicurezza… - CamuniCando : Il mondo dello sport in piazza contro il lockdown: i dati della crisi -