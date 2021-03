LIVE Parigi-Nizza, cronometro Gien-Gien in DIRETTA: tappa e maglia per Bissegger! Occasione mancata per Cavagna e Roglic (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Ecco la top ten di giornata: 1 BISSEGGER Stefan 17:34 49.178 2 Cavagna Rémi 17:35 49.140 3 ROGLI? Primož 17:41 48.871 4 MCNULTY Brandon 17:44 48.743 5 KRAGH ANDERSEN Søren 17:45 48.678 6 DENNIS Rohan 17:48 48.556 7 LAPORTE Christophe 17:48 48.543 8 VAN BAARLE Dylan 17:48 48.534 9 LAMPAERT Yves 17:50 48.435 10 BEVIN Patrick 17:51 48.418 16.04 Dunque, tappa e maglia per lo svizzero della EF Education Nippo Stefan Bissegger! 16.03 Nulla da fare per Michael Matthews, che perde la leadership chiudendo in 17’58”. 16.00 14° posto finale in 17’56” per Pedersen. 15.56 Va comunque sottolineato il 10° posto all’intermedio per la maglia gialla Matthews, che ha bloccato il cronometro in 8’42”. 15.50 Stano dunque ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.05 Ecco la top ten di giornata: 1 BISSEGGER Stefan 17:34 49.178 2Rémi 17:35 49.140 3 ROGLI? Primož 17:41 48.871 4 MCNULTY Brandon 17:44 48.743 5 KRAGH ANDERSEN Søren 17:45 48.678 6 DENNIS Rohan 17:48 48.556 7 LAPORTE Christophe 17:48 48.543 8 VAN BAARLE Dylan 17:48 48.534 9 LAMPAERT Yves 17:50 48.435 10 BEVIN Patrick 17:51 48.418 16.04 Dunque,per lo svizzero della EF Education Nippo Stefan16.03 Nulla da fare per Michael Matthews, che perde la leadership chiudendo in 17’58”. 16.00 14° posto finale in 17’56” per Pedersen. 15.56 Va comunque sottolineato il 10° posto all’intermedio per lagialla Matthews, che ha bloccato ilin 8’42”. 15.50 Stano dunque ...

