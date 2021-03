LINGARD | LA RINASCITA A SUON DI GOL AL WEST HAM

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 marzo 2021) Il calcio inglese e la Premier si godono ladi Jesse. L’ex ragazzo prodigio del Manchester United, a gennaio ha cambiato aria, lasciando l’Old Trafford, alla ricerca di nuovi stimoli e di unaimportante alHam, che lo ha preso in prestito, e mai scelta fu più azzeccata. Il centrocampista ha raggiunto quota quattro centri in sei partite di Premier con la maglia delHam. Esattamente lo stesso numero di gol realizzati la scorsa stagione in 38 gare di campionato disputate col Manchester United. Numeri importanti per il giocatore, finito, negli anni scorsi, un pò nel dimenticatoio. Da talento, prodigio, ad oggetto sconosciuto nei Red Devils. Classe 1992,è cresciuto nelle giovanili del Penketh United, e nel 2000 viene acquistato dal Manchester ...