Lazio | Lotito è una furia contro la squadra | le accuse del presidente

Advertising

BagnascoCarlo : RT @spicciar: Solo @LaVeritaWeb racconta la verità sul perché #Cairo e i suoi giornali - @Gazzetta_it e @corriere - portano avanti da più d… - Moixus1970 : RT @capuanogio: #Lotito ha tenuto a rapporto la #Lazio dopo le ultime sconfitte. Deluso dai giocatori, li ha accusati di aver mollato dopo… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: #Lotito ha tenuto a rapporto la #Lazio dopo le ultime sconfitte. Deluso dai giocatori, li ha accusati di aver mollato dopo… - Mediagol : Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Le mani sullo scudetto. Iella Ghoulam. Lotito, Lazio sotto torchio”… - VittorioCampa : RT @spicciar: Solo @LaVeritaWeb racconta la verità sul perché #Cairo e i suoi giornali - @Gazzetta_it e @corriere - portano avanti da più d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lotito

... martedì 9 marzo 2021, del 'Corriere dello Sport': Le mani sullo scudetto Pirlo: Come una finale Conte: ora più equilbrati e devoti alla causa Iella Ghoulam: stagione finitasotto ...Il presidente della, Claudio, è sceso in campo ancora una volta con tanto di discorso alla squadra e colloquio con Inzaghi Un lungo discorso da pater familias alla squadra. Poi, in separata sede, il ...Lotito ora ha dubbi sul tecnico. A Natale - si legge - dopo il gelo autunnale, le parti erano tornate vicine, tanto che la bozza di contratto è ancora nelle mani del tecnico. (TUTTO mercato WEB) 5 In ...Ieri il patron biancoceleste si è presentato a Formello dove ha fatto un lungo discorso alla squadra e all'allenatore. Non può essere soddisfatto Claudio Lotito che ieri a Formello ha esternato tutta ...