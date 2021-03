Juventus-Porto 2-1 | la diretta | via al secondo tempo supplementare

Advertising

brfootball : 19': Juventus 0-1 Porto (agg 1-3) - ChampionsLeague : GOAL! Juventus 2-1 Porto (Chiesa 63'). AGG: 3-3 #UCL - ChampionsLeague : Juventus & Porto check in ?? #UCL - bambil__ : RT @brfootball: 19': Juventus 0-1 Porto (agg 1-3) - marioacastroh : RT @juventusfc: KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ???? LIVE MA… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Porto

61' - La Juve chiede un calcio di rigore per un tocco di mano in area del, Kuipers lascia giocare. 56' -a un passo dal raddoppio, ancora con Chiesa. Si inserisce in area e di testa ...Si gioca questa sera alle 21.00 la sfida di ritorno degli ottavi di finale che vedrà affrontarsi. La sfida è delicata, poiché all'andata il risultato ha premiato i portoghesi con il ...Ancora lui, dopo il gol dell'andata, ancora Federico Chiesa. Lancio in profondità per Ronaldo, sponda del portoghese per il numero 22 e piattone.Il vero protagonista, l'uomo che fino a questo momento sta consentendo alla Juventus di restare aggrappata alla Champions League. Dopo il gol dell'andata.