Juve Porto LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di martedì 9 marzo 2021) All’Allianz Stadium, ilvalido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra, risultato,All’ “Allianz Stadium”,si affrontano nelvalido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio alle ore 21:00. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

juventusfc : Quattro ore a #JuveFCP ? Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida con i portoghesi ?? - juventusfc : ORE 15 ? La conferenza stampa della Juventus pre #JuveFCP! Live su @JuventusTV , qui ?? - juventusfc : Comincia la conferenza di vigilia di #JuveFCP! LIVE su @JuventusTV: - CiroArmenio : @ClaMarchisio8 Mi auguro la Juve ce la faccia col Porto. Non passare sarebbe un disastro. - Tamal01 : RT @juventusfc: Manca sempre meno a #JuveFCP ?? #DUELS ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Porto

Commenta per primo Champions League : Juventus -, in gioco il futuro.E qualche volta corsi e ricorsi in campo, nel caso di precedenti come quello che vede protagonista Cristiano Ronaldo nella sfida di questa sera tra la sua Juventus e il. Non è la prima volta ...All'Allianz Stadium, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Juve e Porto: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...Un calciatore della Juventus sta ricevendo dure critiche provenienti dalla Spagna nell'ultimo periodo e il suo prezzo scende sul calciomercato ...