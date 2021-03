Indennità Covid 1000 euro Ristori: come fare ricorso Inps per il riesame (Di martedì 9 marzo 2021) In caso di reiezione della domanda di Indennità Covid-19, la misura di 1000 euro prevista dal Decreto Ristori, il diretto interessato può fare ricorso all’Inps per un riesame dell’istanza stessa. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 19 febbraio 2021 ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta. L’utente può inviare la documentazione in due modi: attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito Inps in cui è stata presentata la domanda ... Leggi su leggioggi (Di martedì 9 marzo 2021) In caso di reiezione della domanda di-19, la misura diprevista dal Decreto, il diretto interessato puòall’per undell’istanza stessa. Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporreè di 20 giorni, decorrenti dal 19 febbraio 2021 ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta. L’utente può inviare la documentazione in due modi: attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sitoin cui è stata presentata la domanda ...

Ultime Notizie dalla rete : Indennità Covid Napoli, vaccini in casa per gli over 80: il via con Moderna tra sette giorni ...per arrivare ad avere a luglio il risultato di Napoli prima grande città d'Europa Covid free, ... Ma in Campania a tenere banco è anche il caso delle indennità tagliate ai medici del 118 che hanno ...

Cud: novità sulla certificazione unica di quest'anno Il Covid lascia i suoi effetti anche sulle certificazioni uniche , quelle che ancora si conoscono come ... C'è, inoltre, un altro elemento da precisare: chi ha ricevuto dall'Inps nel 2021 le indennità ...

